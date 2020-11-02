По информации источника, "лисы" рассматривают вариант с арендой 22-летнего серба в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Ла Лиги Йович появился на поле в 3-х матчах и результативными действиями не отметился. Контракт форварда с "Реалом" рассчитан до середины 2025 года.
Источник: The Mirror
Нападающий "Реала" Йович может перейти в "Лестер"
Форвард "Реала" Лука Йович входит в сферу интересов "Лестера".
Фото: ФК "Реал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!