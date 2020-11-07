Клопп: рад, что мы не встречаемся с командами Гвардиолы чаще, каждая игра была невероятно трудной

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свою положительную статистику в матчах с командами Хосепа Гвардиолы.
Фото: Corbis
- Ну, тогда нам нужно гораздо чаще встречаться, верно? Нет, честно говоря, я рад, что мы не встречаемся чаще. Я не слежу за статистикой, но знаю, что мы то и дело играем друг против друга и не проиграли все эти матчи. Каждая игра была невероятно трудной. Эти матчи проходят очень интенсивно, и это единственное, о чем я беспокоюсь. Я не переживаю о том, как мы играли с ними в последних матчах, - передает слова Клоппа Goal.

Команды Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы встречались между собой 19 раз - до 2017 года эти встречи происходили в чемпионате Германии (Клопп тренировал дортмундскую "Боруссию", а Гвардиола - "Баварию"), затем в Английской премьер-лиге. 9 из этих противостояний закончились победой немецкого тренера, в 8 оказался сильнее испанский специалист, 2 матча закончились вничью. "Ливерпуль" Клоппа против "Манчестер Сити" Гвардиолы провел 11 матчей, в этой статистике Юрген выигрывает 5:4 при двух ничьих. Последняя встреча "горожан" с красными в июле 2020 года завершилась разгромной победой "Сити" 4:0.

8 ноября "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" встречаются между собой в рамках 8 тура АПЛ текущего сезона.

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Теги: АПЛ Клопп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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