"Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Где смотреть матч онлайн 8 ноября 2020

В матче 8 тура АПЛ вице-чемпион Англии "Манчестер Сити" примет на своем поле чемпиона страны "Ливерпуль".
Фото: Getty Images
"Сити" стартовал не идеальным образом, но то, что сейчас "горожане" стоят в таблице на 12 строчке, в большей степени является причиной малого числа сыгранных матчей. 11 очков в 6 встречах - не так уж и плохо. К примеру, по потерянным очкам "Манчестер Сити" обходит формального промежуточного лидера таблицы "Саутгемптон", оказавшегося на первой строчке впервые с 1988 года. В последнем сыгранном матче "горожане" победили 1:0 стоящий на вылет "Шеффилд Юнайтед".

"Ливерпуль" в 7 встречах набрал 16 очков, находится на второй строчке из-за не лучшей разницы мячей, а по потерянным баллам является лидером чемпионата. В двух последних матчах красные одержали победы над "Шеффилдом" и "Вест Хэмом".

В последнем очном матче, который состоялся в июле 2020 года, "Сити" на своем поле разбил "Ливерпуль" со счетом 4:0.

Где смотреть матч онлайн?

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" можно посмотреть онлайн на портале okko.tv.

Начало игры: 19:30 МСК 08.11.2020

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Теги: АПЛ Манчестер Сити Ливерпуль
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