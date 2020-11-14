Игрок клуба АПЛ арестован по обвинению в изнасиловании

Английская полиция арестовала игрока из АПЛ по обвинению в изнасиловании.

Отмечается, что футболист был арестован 11 ноября, но позже был отпущен на свободу. Имя игрока не называется, полиция продолжает расследование.



Подробностей инцидента пока не сообщают, известно лишь, что этот случай с возможным участием игрока произошел в октябре.



Источник: The Athletiс