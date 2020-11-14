Игрок клуба АПЛ арестован по обвинению в изнасиловании

Отмечается, что футболист был арестован 11 ноября, но позже был отпущен на свободу. Имя игрока не называется, полиция продолжает расследование.
Подробностей инцидента пока не сообщают, известно лишь, что этот случай с возможным участием игрока произошел в октябре.
Источник: The Athletiс
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