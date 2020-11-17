Глава Примеры: меня беспокоит ситуация с Месси, "Манчестер Сити" играет не по правилам"

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас обвинил "Манчестер Сити" в нарушении всех финансовых правил.



Фото: Marca

По мнению Тебаса, слухи о переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити" связаны с безграничными возможностями английского клуба.



Перед началом сезона Месси заявил, что хочет уйти из "Барселоны". По слухам, именно "Манчестер Сити" был главным претендентом на игрока.



"Да, меня беспокоит ситуация с Месси. "Манчестер Сити" играет не по правилам. И жалуюсь на это не только я. На "Манчестер Сити" ничего не будет влиять, будь-то коронавирус или что-то ещё, клуб не играет по правилам", - приводит слова Тебаса Marca.