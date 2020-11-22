"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и не позволил ему выйти в единоличные лидеры АПЛ

Матч 9 тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" - "Лестер" закончился со счетом 3:0 в пользу команды Юргена Клоппа.
Фото: AFP
"Ливерпуль" крупно победил "Лестер" (3:0) в матче 9 тура АПЛ. Первый мяч влетел в сетку ворот гостей на 21 минуте игры после автогола защитника Джонни Эванса. На 41 минуте Диогу Жота головой забил второй гол. За 4 минуты до конца основного времени матча окончательный счет установил Роберто Фирмино, также головой замкнувший подачу с угла поля.

"Ливерпуль" набрал 20 очков и догнал во главе турнирной таблицы "Тоттенхэм", уступая ему по разнице голов. "Лисы" при победе над мерсисайдцами могли выйти на чистое первое место в лиге, но с 18 очками остались лишь четвертыми, столько же баллов и у занимающего третье место "Челси".

Чемпионат Англии

9 тур

Ливерпуль – Лестер Сити 3:0 (2:0)

Голы: Эванс, 21 (аг), Диогу Жота, 41, Фирмино, 86.

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Теги: АПЛ Ливерпуль Лестер
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