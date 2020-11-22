Клопп прокомментировал разгромную победу "Ливерпуля" над "Лестером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями от победы в матче 9-го тура АПЛ с "Лестером" (3:0).

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Мы заслужили это. Парни проверил невероятную игру против топ-соперника. Я не воспринимаю такое как должное. Парни были в огне в футбольном плане.



Нам нужно было забить больше. Мне понравилось наше выступление в целом – результат, матч на ноль. Мы невероятно хорошо защищались", - приводит слова немецкого специалиста BBC Sport.



Напомним, что в составе "Ливерпуля" в ворота "лис" забили Диогу Жота и Роберто Фирмино. Также автоголом отличился защитник "Лестера" Джонни Эванс.



По итогам 9-и туров "Ливерпуль" делит первую строчку АПЛ с "Тоттенхэмом". У команд по 20 очков.