"Мы заслужили это. Парни проверил невероятную игру против топ-соперника. Я не воспринимаю такое как должное. Парни были в огне в футбольном плане.
Нам нужно было забить больше. Мне понравилось наше выступление в целом – результат, матч на ноль. Мы невероятно хорошо защищались", - приводит слова немецкого специалиста BBC Sport.
Напомним, что в составе "Ливерпуля" в ворота "лис" забили Диогу Жота и Роберто Фирмино. Также автоголом отличился защитник "Лестера" Джонни Эванс.
По итогам 9-и туров "Ливерпуль" делит первую строчку АПЛ с "Тоттенхэмом". У команд по 20 очков.
Клопп прокомментировал разгромную победу "Ливерпуля" над "Лестером"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями от победы в матче 9-го тура АПЛ с "Лестером" (3:0).
Фото: ФК "Ливерпуль"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!