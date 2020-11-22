"Интер" запросил 105 млн евро у "Ман Сити" за Лукаку

"Манчестер Сити" пытался приобрести нападающего "Интера" Ромелу Лукаку в минувшее трансферное окно.

Фото: readfootball

По информации источника, миланский клуб запросил у "горожан" сумму в размере 105 млн евро. В свою очередь, "Манчестер Сити" готов был потратить на приобретение бельгийца лишь 78,5 млн евро.



В нынешнем сезоне итальянского чемпионата 27-летний нападающий провел 7 матчей, в которых забил 7 голов (1 с пенальти) и сделал 2 голевые передачи.



Источник: The Telegraph