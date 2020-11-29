"Челси" и "Тоттенхэм" голов друг другу не забили

Игра 10-го тура АПЛ на "Стэмфорд Бридж" между "Челси" и "Тоттенхэмом" закончилась вничью 0:0.

Фото: "Getty Images"

По итогам этого матча "Тоттенхэм" набрал 21 очко, догнал "Ливерпуль" и по дополнительным показателям возглавил турнирную таблицу АПЛ.



"Челси" остался на 3-м месте. В активе команды Лэмпарда 19 очков.



В следующем туре "Тоттенхэм" сыграет дома против "Арсенала". Игра пройдет 6 декабря.



"Челси" на своем поле примет "Лидс Юнайтед". Матч состоится 5 декабря.



Чемпионат Англии, 10 тур



"Челси" 0:0 "Тоттенхэм"



"Челси": Менди, Чилуэлл, Зума, Джеймс, Тиаго Силва, Маунт, Канте, Ковачич, Зиеш (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79), Вернер (Пулишич, 74).



"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Орье, Родон, Дайер, Хейбьерг, Сиссоко, Бергвейн (Дэвис, 89), Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Сон Хын Мин (Моура, 90+2), Кейн.



Предупреждения: Зиеш, 29, Бергейн, 50, Джеймс, 53, Зума, 55, Маунт, 76, Регилон, 89.