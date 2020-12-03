Английские клубы не смогут подписывать игроков младше 18 лет из-за Брексита

В чемпионате Англии будут введены новые правила подписания молодых футболистов.

Фото: АПЛ

Как сообщает источник, из-за выхода Великобритании из Евросоюза с 1 января 2021 года клубы Английской Премьер-Лиги больше не смогут осуществлять трансферы игроков, не достигших возраста 18 лет.



Более того, клубы АПЛ не смогут подписывать более 3 футболистов младше 21 года в одно трансферное окно. Помимо этого, все легионеры чемпионата Англии должны будут иметь определённое количество баллов, чтобы получить право на выступление в Великобритании. Они зарабатываются за матчи, проведенные в составе сборной, и зависят от места национальной команды в рейтинге ФИФА.



Источник: Sky Sports