Тухель может сменить Сульшера в "МЮ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухел является одним из кандидатов на пост наставника "Манчестер Юнайтед".

Фото: ФК "ПСЖ"

По информации источника, немецкий специалист также заинтересован в предложении из Англии.



Напомним, что на данный момент "МЮ", возглавляемый Оле-Гуннаром Сульшером, занимает 9-е месте в Английской Премьер-Лиге, набрав 16 очков после 9-и туров.



Источник: "твиттер" журналиста Кристиана Фалька