По информации источника, немецкий специалист также заинтересован в предложении из Англии.
Напомним, что на данный момент "МЮ", возглавляемый Оле-Гуннаром Сульшером, занимает 9-е месте в Английской Премьер-Лиге, набрав 16 очков после 9-и туров.
Источник: "твиттер" журналиста Кристиана Фалька
Тухель может сменить Сульшера в "МЮ"
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухел является одним из кандидатов на пост наставника "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "ПСЖ"
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