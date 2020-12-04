"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Лейпцига" Конате

"Ливерпуль" интересуется защитником "РБ Лейпциг" Ибраимой Конате.

Фото: ФК "РБ Лейпциг"

Как сообщает источник, мерсисайдцы также сохраняют интерес к одноклубнику Конате Дайо Упамекано.



В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 21-летний француз провел 4 матча и забил 1 гол. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 40,5 млн евро.



Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька