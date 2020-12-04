Как сообщает источник, мерсисайдцы также сохраняют интерес к одноклубнику Конате Дайо Упамекано.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 21-летний француз провел 4 матча и забил 1 гол. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 40,5 млн евро.
Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька
"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Лейпцига" Конате
"Ливерпуль" интересуется защитником "РБ Лейпциг" Ибраимой Конате.
Фото: ФК "РБ Лейпциг"
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