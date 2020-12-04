24-летним малийцем интересуются лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль". По информации источника, оба клуба рассматривают возможность подписания Биссума в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел 9 матчей, в которых забил 1 гол, а также получил 3 желтые и 1 красную карточку. Ресурс Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 13 млн евро.
Источник: talkSPORT
"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес у полузащитнику "Брайтона"
Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Брайтон"
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