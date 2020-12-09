Недавно бразильский нападающий Халк объявил об уходе из команды "Шанхай СИПГ". Зарплата игрока в китайской команде составляла около 20 млн. евро. 34-летний форвард сам заявлял о том, что у него есть предложения от английских клубов. Как сообщает источник, игрок готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы играть в Англии.
Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Халка заинтересованы "Зенит" и "Порту". Сообщается, что петербуржцы готовы предложить контракт своему бывшему игроку с зарплатой в 3 млн. евро в год.
В китайском клубе "Шанхай СИПГ" Халк провел 145 матчей, забив 76 голов.
Источник: Record.
Халк готов пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы играть в АПЛ
Экс-игрок петербургского "Зенита" Халк может пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы выступать в Английской Премьер-лиге.
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!