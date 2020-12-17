Клопп признан тренером года по версии ФИФА

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА.

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Помимо Клоппа, на награду претендовали Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Марсело Бьельса ("Лидс"). Отметим, что немецкий наставник "Ливерпуля" завоевывает эту награду второй год подряд.



Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.



Источник: Официальный сайт ФИФА