Помимо Клоппа, на награду претендовали Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Марсело Бьельса ("Лидс"). Отметим, что немецкий наставник "Ливерпуля" завоевывает эту награду второй год подряд.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.
Источник: Официальный сайт ФИФА
Клопп признан тренером года по версии ФИФА
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА.
Фото: Getty Images
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