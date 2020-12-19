"Все зависит от "Ливерпуля". Салах - о возможном переходе в "Барселону" или "Реал"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах не исключил возможности продолжения карьеры в составе одного из испанских топ-клубов — "Барселоны" или " Реала ".

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Исключаю ли я возможность игры за "Реал" или "Барселону"? "Реал" и "Барса" – топ-клубы. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов вместе с "Ливерпулем".



Как долго я планирую еще играть за "Ливерпуль"? Могу сказать, что все в руках клуба. Конечно, я хочу бить здесь рекорды, но все в руках "Ливерпуля", - приводит слова Салаха As.



В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги египтянин провел 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на счету Салаха 6 игр в Лиге чемпионов. В них он отличился 3-я забитыми мячами и 1 ассистом. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 120 млн евро.