"Ливерпуль" отправил семь мячей в ворота "Кристал Пэлас"

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас" в матче 14-го тура АПЛ.

Фото: "Ливерпуль"

Счет в матче на третьей минуте открыл Такуми Минамино, воспользовавшись передачей Садио Мане. Это первый гол Минамино в АПЛ. На 36-й минуте Мане удвоил преимущество "красных" после паса Роберто Фирмино. Затем Фирмино забил сам - в конце первого тайма бразилец откликнулся на передачу Робертсона с фланга и отправил мяч в угол ворот соперника.



Далее в составе "Ливерпуля" отличился Джордан Хендерсон. Капитан мерсисайдцев получил пас от Александер-Арнольда и точно пробил в касание с линии штрафной. На 68-й минуте Фирмино оформил дубль. В контратаке Мохаммед Салах сделал точный пас на бразильца, после чего тот сблизился с голкипером соперников и перебросил его. На 81-й минуте отличился Салах. Египтянин точно ударил головой из вратарской после подачи углового. Вскоре Салах оформил дубль и установил окончательный счет на табло. Получив пас у угла штрафной, он сместился в центр и точно пробил в дальнюю девятку.



Английская Премьер-Лига



14-й тур



"Кристал Пэлас" 0:7 "Ливерпуль"



Голы: Минамино, 3, Мане, 36, Фирмино, 44, Хендерсон, 52, Фирмино, 68, Салах, 81, Салах, 84.



"Кристал Пэлас": Гуайта, ван Анхольт, Кэхилл, Клайн, Шлупп, Куйяте (Томкинс, 63), Эзе (Батшуайи, 69), Макартур (Ридевальд, 75), Миливоевич, Айю, Заха.



"Ливерпуль": Бекер, Матип, Александер-Арнольд, Робертсон, Кейта, Вейналдум (Джонс, 69), Хендерсон, Фабиньо, Минамино, Мане (Салах, 57), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75).



Предупреждение: Клайн, 45+1