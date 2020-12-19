Клопп - о разгроме "Кристал Пэлас": несмотря на счет, это был тяжелый матч

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе "красных" над "Кристал Пэлас" в матче 14-го тура АПЛ (7:0).

Фото: imago-images / Global Look Press

"Тяжелый матч. В первом тайме "Кристал Пэлас" провел много опасных атак, в которых нам очень везло оставить свои ворота на замке. Окончание первой половины встречи было замечательным. При счете 3:0 матч не закончился и могло произойти все что угодно, но в итоге мы контролировали игру и забили еще несколько прекрасных голов", - сказал Клопп.



Отметим, что в матче с "Кристал Пэлас" "Ливерпуль" открыл счет уже на третьей минуте - отличился Такуми Минамино, для которого этот гол стал первым в английской Премьер-Лиге. В первом тайме "красные" забили еще два гола, после чего довершили разгром лондонцев во второй половине встречи.



"Ливерпуль" является лидером АПЛ, набрав 31 очко. "Кристал Пэлас" идет 12-м (18 очков).



Источник: BBC