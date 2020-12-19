"Арсенал" проиграл матч, уступив в двух ключевых моментах. Мы доминировали в матче, создали достаточное количество моментов, чтобы, по крайней мере, не проиграть. Нам не повезло.
Мы проиграли "Бернли", который не нанес ни одного удара в створ, а теперь проигрываем, допустив лишь пару моментов", - сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что "Арсенал" уступил "Эвертону" со счетом 2:1, забив один из мячей в собственные ворота. Команда Микеля Артеты выдали худший результат в АПЛ за 46 лет по итогам 14-и туров. "Канониры" набрали лишь 14 очков. Они занимают 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.
22 декабря "Арсенал" будет на своем поле принимать "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в рамках 1/4 финала Кубка Английской Лиги.
Источник: ВВС
Артета - об игре с "Эвертоном": "Арсенал" доминировал в матче, но нам не повезло
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча 14-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:2).
Фото: ФК "Арсенал"
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