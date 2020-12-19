Рэшфорд: этот состав "МЮ" способен брать большие трофеи

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в преддверии матча 14-го тура АПЛ с "Лидсом" поделился мнением и перспективах своей команды.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

"Я считаю, что нынешний состав команды способен брать большие трофеи.



Мы еще не пришли к этому, но я чувствую, что близки. Нам нужно просто сделать финальное усилие, чтобы стать той командой, которая сможет брать трофеи и бороться за победу во всех турнирах", - заявил Рэшфорд в интервью пресс-службе клуба.



Напомним, что встреча "МЮ" с "Лидсом" состоится сегодня, 20 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени на "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" после 12-и матчей занимают 7-ю строчку в АПЛ, набрав 23 очка. В случае победы в сегодняшнем матче команда Уле-Гуннара Сульшера может подняться на 2-е место.



Источник: официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"