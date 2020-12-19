Голкипер "МЮ" может перейти в клуб Бекхэма

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может сменить клубную прописку.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

По информации источника, интерес к аргентинцу проявляет "Интер Майами" из MLS. Совладельцем клуба из США является бывший игрок "МЮ" Дэвид Бекхэм. Также Ромеро входит в сферу интересов "Лидса" и "Эвертона".



Напомним, что 33-летний вратарь перешел в "МЮ" в июле 2015 года из "Сампдории". В нынешнем сезоне Ромеро не провёл ни одного матча. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 2 млн евро.



Источник: Daily Express