По информации источника, интерес к аргентинцу проявляет "Интер Майами" из MLS. Совладельцем клуба из США является бывший игрок "МЮ" Дэвид Бекхэм. Также Ромеро входит в сферу интересов "Лидса" и "Эвертона".
Напомним, что 33-летний вратарь перешел в "МЮ" в июле 2015 года из "Сампдории". В нынешнем сезоне Ромеро не провёл ни одного матча. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 2 млн евро.
Источник: Daily Express
Голкипер "МЮ" может перейти в клуб Бекхэма
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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