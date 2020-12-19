"Интер" интересуется защитником "Арсенала"

Миланский "Интер" проявляет интерес к защитнику лондонского "Арсенала" Шкодрану Мустафи.

Фото: ФК "Арсенал"

По данным источника, итальянский клуб намерен предпринять попытки совершить сделку по переходу немца в зимнее трансферное окно.



Отмечается, что в услугах Мустафи лично заинтересован главный тренер "Интера" Антонио Конте.



Ранее появилась информация, что Шкодран отказался продлевать контракт с "Арсеналом", срок действия которого истекает летом 2021 года. В текущем сезоне АПЛ Мустафи провел 2 матча (оба - выходя с замены) и результативными действиями не отметился.



Источник: Tuttosport