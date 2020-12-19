"Моя энергия и мое внимание сосредоточено только на том, чтобы вывести команду из этой ситуации, поддерживая дух в команде и борьбу, которую парни демонстрируют каждый раз, когда выходят на поле.
Очевидно, что результаты недостаточно хороши и неприемлемы для стандартов этого футбольного клуба, и это вызов для нас", - сказал Артета.
Напомним, что "Арсенал" после 14-и туров занимает 15-е место в Английской Премьер-Лиге, набрав 14 очков. Следующий матч "канониров" в чемпионате состоится 26 декабря. Команда Артеты на своем поле будет принимать лондонский "Челси". Однако еще перед этим "Арсеналу" предстоит сразиться с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Кубка Английской Лиги.
Источник: Goal
Артета прокомментировал информацию о возможной отставке из "Арсенала"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета после поражения в матче 14-го тура АПЛ от "Эвертона" (1:2) ответил на вопрос касаемо своем будущего в клубе.
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