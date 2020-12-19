Артета прокомментировал информацию о возможной отставке из "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета после поражения в матче 14-го тура АПЛ от "Эвертона" (1:2) ответил на вопрос касаемо своем будущего в клубе.