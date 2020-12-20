Моуринью: я отличный пример хорошего поведения на боковой линии

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что является примером хорошего поведения на боковой линии во время матчей.

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"На протяжении многих лет я был хорошим примером плохого поведения на боковой линии, и меня всегда за это наказывали. Но сейчас я отличный пример хорошего поведения на линии. Однако хочу отметить, что наблюдаю за другими тренерами и они творят невероятные вещи в своей зоне, но ничего не происходит", - сказал Моуринью.



Отметим, что "Тоттенхэм" под руководством Моуринью набрал 25 очков в текущем розыгрыше АПЛ. На данный момент "шпоры" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидером соревнований является "Ливерпуль", опережающий "Тоттенхэм" на шесть баллов.



Источник: Sky Sports