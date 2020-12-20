Салах сказал друзьям, что хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщил журналист Экрем Конур в своем "твиттере".
По данным источника, "Ливерпуль" может продать египтянина. Отмечается, что "красные" выберут максимально выгодное предложение по трансферу Салаха. Помимо "Реала", игроком интересуются "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
Источник: Салах сказал друзьям, что хочет перейти в "Реал"
Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах может продолжить карьеру в Испании.
Фото: Getty Images
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