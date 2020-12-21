По информации источника, "сороки" интересуются Рохо. "Ньюкасл" намерен арендовать игрока в январе. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитника в другой клуб.
Контракт Рохо с "МЮ" истекает по завершении нынешнего сезона. При этом у сторон есть возможность продлить договор на год.
Источник: The Athletic
Экс-защитник "Спартака" Рохо может перейти в "Ньюкасл"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, ранее выступавший за "Спартак", может перейти в "Ньюкасл".
Фото: Getty Images
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