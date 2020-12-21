По данным источника, руководство "Арсенала" собирается предоставить Артете деньги для усиления состава в зимнее трансферное окно. В первую очередь "канониры" планируют усилить позицию креативного полузащитника.
Отметим, что "Арсенал", набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
Источник: Daily Mail
"Арсенал" предоставит Артете деньги на трансферы в январе
Руководство "Арсенала" продолжает доверять главному тренеру команды Микелю Артете, несмотря на неудачи "канониров" в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
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