"Ливерпуль" планирует предложить Салаху новый контракт

"Ливерпуль" не собирается расставаться с форвардом Мохаммедом Салахом.

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По данным источника, "красные" хотят сохранить Салаха и намерены предложить ему новый контракт с улучшенными условиями. По действующему соглашению, рассчитанному до лета 2023 года, форвард зарабатывает 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Салах намерен покинуть "Ливерпуль". Отмечалось, что египтянин хочет перейти в "Реал".



Источник: Goal