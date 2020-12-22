По данным источника, "красные" хотят сохранить Салаха и намерены предложить ему новый контракт с улучшенными условиями. По действующему соглашению, рассчитанному до лета 2023 года, форвард зарабатывает 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Салах намерен покинуть "Ливерпуль". Отмечалось, что египтянин хочет перейти в "Реал".
Источник: Goal
"Ливерпуль" планирует предложить Салаху новый контракт
"Ливерпуль" не собирается расставаться с форвардом Мохаммедом Салахом.
Фото: Getty Images
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