По данным источника, в "МЮ" работают над тем, чтобы расстаться с голкипером Серхио Ромеро и защитником Маркосом Рохо. Вероятно, они отправятся в аренду.
Также отмечается, что клуб могут покинуть полузащитник Джесси Лингард и защитник Фил Джонс. Лингардом интересуются в Италии, к Джонсу проявляет интерес "Ньюкасл".
Источник: The Athletic
"МЮ" может расстаться с четырьмя игроками в январе
"Манчестер Юнайтед" может расстаться с четырьмя игроками в ближайшее трансферное окно.
Фото: Global Look Press
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