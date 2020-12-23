"МЮ" может расстаться с четырьмя игроками в январе

"Манчестер Юнайтед" может расстаться с четырьмя игроками в ближайшее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

По данным источника, в "МЮ" работают над тем, чтобы расстаться с голкипером Серхио Ромеро и защитником Маркосом Рохо. Вероятно, они отправятся в аренду.



Также отмечается, что клуб могут покинуть полузащитник Джесси Лингард и защитник Фил Джонс. Лингардом интересуются в Италии, к Джонсу проявляет интерес "Ньюкасл".



Источник: The Athletic