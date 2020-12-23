Гол Кавани в игре с "Эвертоном" вывел "МЮ" в полуфинал Кубка Лиги

"Манчестер Юнайтед" справился с "Эвертоном" в матче 1/2 финала Кубка английской лиги (2:0).

Фото: AFP

Победный гол на 88-й минуте записал на свой счет уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, которому ассистировал Антони Марсьяль. А на последней компенсированной минуте отличился уже сам француз.



"МЮ" стал последним участником полуфинала Кубка Лиги. Ранее в данную стадию пробились "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Брентфорд".



Кубок английской лиги



1/4 финала



"Эвертон" 0:2 "Манчестер Юнайтед"



Голы: Кавани, 88, Марсьяль, 90+6



Эвертон: Ольсен, Годфри, Кин, Мина, Коулман, Сигурдссон, Гомеш (Дэвис, 58), Дукуре (Тосун, 89), Айуоби, Ришарлисон (Бернард, 56), Калверт-Льюин



Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Бейи, Туанзебе, Теллес (Шоу, 84), Магуайр, Матич, Погба, Бек (Марсьяль, 67), Фернандеш, Гринвуд (Рашфорд, 67), Кавани



Предупреждения: Погба, 57, Туанзебе, 90, Марсьяль, 90+1, Шоу, 90+4