Тухель заинтересован в работе в "Манчестер Юнайтед" или "Арсенале"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель, который, по данным СМИ, был уволен со своего поста, определился с пожеланиями на будущее.

Сообщается, что немецкий специалист хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии. Тухель заинтересован в работе в "Манчестер Юнайтед" или лондонском "Арсенале".



Напомним, что 47-летний специалист возглавил "ПСЖ" в 2018 году. Ранее он работал в дортмундской "Боруссии" и "Майнце".



"ПСЖ" по итогам 17-и туров французской Лиги 1 занимает 3-е место, набрав 35 очко. Отставание от лидирующего "Лиона" составляет 1 балл.



Источник: "твиттер" журналиста Кристиана Фалька