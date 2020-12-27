Анчелотти: цель "Эвертона" на сезон - попадание в зону еврокубков

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал о целях команды на нынешний сезон.

Фото: ФК "Эвертон"

"Не хочется заглядывать далеко вперед, потому что уже скоро у нас очередной матч, к которому нужно готовиться. Мы не лидируем, но все равно играем хорошо. Цели на сезон прежние — попадание в зону еврокубков", - рассказал итальянский специалист в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, что после 15-и туров Английской Премьер-Лиги "ириски" занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 3 балла.



Завтра, 28 декабря, команда Карло Анчелотти на своем поле будет принимать "Манчестер Сити" в рамках 16-го тура АПЛ. Начало матча - в 23:00 по Москве.