"Некоторые хотели говорить о нас как о претендентах на чемпионский титул, но я никогда не соглашался с этим, потому что мы не претендуем на победу в АПЛ. Для этого требуется время, а нам сейчас нужно извлечь уроки из игры с "Арсеналом"", - сказал Лэмпард.
Отметим, что на данный момент "Челси" пребывает на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ (25 очков).
Источник: Goal
Лэмпард: "Челси" не претендует на чемпионский титул
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после поражения "синих" в матче 15-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:3) заявил, что его команда не претендует на титул чемпиона Англии.
Фото: Getty Images
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