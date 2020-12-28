Лэмпард: "Челси" не претендует на чемпионский титул

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после поражения "синих" в матче 15-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:3) заявил, что его команда не претендует на титул чемпиона Англии.

Фото: Getty Images

"Некоторые хотели говорить о нас как о претендентах на чемпионский титул, но я никогда не соглашался с этим, потому что мы не претендуем на победу в АПЛ. Для этого требуется время, а нам сейчас нужно извлечь уроки из игры с "Арсеналом"", - сказал Лэмпард.



Отметим, что на данный момент "Челси" пребывает на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ (25 очков).



Источник: Goal