Матч "Эвертон" - "Ман Сити" отменен из-за вспышки коронавируса у игроков "горожан"

Матч 16-го тура английской Премьер-Лиги "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен.

Фото: "Манчестер Сити"

Встреча должна была состояться 28 декабря. Причиной отмены поединка стала вспышка коронавируса в составе "Манчестер Сити", сообщает BBC.



Отмечается, что, получив информацию о ситуации с коронавирусом в "Ман Сити", АПЛ проконсультировалась с обоими клубами и решила перенести игру.