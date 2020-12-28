Встреча должна была состояться 28 декабря. Причиной отмены поединка стала вспышка коронавируса в составе "Манчестер Сити", сообщает BBC.
Отмечается, что, получив информацию о ситуации с коронавирусом в "Ман Сити", АПЛ проконсультировалась с обоими клубами и решила перенести игру.
Матч "Эвертон" - "Ман Сити" отменен из-за вспышки коронавируса у игроков "горожан"
Матч 16-го тура английской Премьер-Лиги "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен.
Фото: "Манчестер Сити"
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