"Когда я пришел, мне нужно было очень хорошо проанализировать, что происходит, что мы можем и не можем сделать. Конечно, мы все страдали из-за наших результатов в последние недели. Я страдал. Я чувствую большую ответственность за это.
Нам нужно побеждать, сохранять стабильность и выиграть какое-то время. Когда я этого не делаю, мне кажется, что я подвожу клуб, людей, которые работают для нас, и, конечно, фанатов", - приводит слова Артеты Goal.com.
Напомним, что Артета выступал за "канониров" в качестве игрока с 2011 по 2016 год, после чего завершил карьеру футболиста. 38-летний испанец возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года. Ранее он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне АПЛ лондонский клуб после 15-и туров занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 очков. "Арсеналу" завтра, 29 декабря, предстоит выездной матч против "Брайтона". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени.
Артета: я страдал из-за результатов "Арсенала"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, какие чувства испытывал в период неудачных выступлений команды.
Фото: ФК "Арсенал"
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