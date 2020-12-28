Чилуэлл - о матче с "Астон Виллой": Лэмпард более доволен, чем после "Арсенала"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой" (1:1).

Фото: ФК "Челси"

"Тренер более доволен нами, чем в прошлом матче (против лондонского "Арсенала" (1:3) - прим. Rusfootball.info). Ничья дома. Мы хотим выигрывать такие матчи, но те усилия, что мы прикладываем, и наше выступление сегодня были гораздо лучше. Менталитет – это главное, в этом плане все было лучше", - сказал Чилуэлл на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что "Челси" первым забил в матче с "Астон Виллой", однако "синим" не удалось довести игру по победы.



Чилуэлл в нынешнем сезоне АПЛ провел 13 матчей (все - в стартовом составе), в которых забил 2 гола и отметился 4-я результативными передачами.



Источник: ВВС