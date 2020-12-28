Чилуэлл - о матче с "Астон Виллой": Лэмпард более доволен, чем после "Арсенала"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой" (1:1).
Фото: ФК "Челси"
"Тренер более доволен нами, чем в прошлом матче (против лондонского "Арсенала" (1:3) - прим. Rusfootball.info). Ничья дома. Мы хотим выигрывать такие матчи, но те усилия, что мы прикладываем, и наше выступление сегодня были гораздо лучше. Менталитет – это главное, в этом плане все было лучше", - сказал Чилуэлл на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что "Челси" первым забил в матче с "Астон Виллой", однако "синим" не удалось довести игру по победы.

Чилуэлл в нынешнем сезоне АПЛ провел 13 матчей (все - в стартовом составе), в которых забил 2 гола и отметился 4-я результативными передачами.

Источник: ВВС

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Чилуэлл Челси Лэмпард Астон Вилла АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Тухель может сменить Лэмпарда в "Челси"
Чилуэлл - о матче с "Астон Виллой": Лэмпард более доволен, чем после "Арсенала"
Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча с "Астон Виллой"
"Идеальное сочетание". Роналду опубликовал свое фото с Джорджиной и призом лучшему футболисту XXI века 1
Артета: я страдал из-за результатов "Арсенала"
Бывший игрок ЦСКА Вернблум оценил пение Слуцкого в новогоднем клипе "Рубина"
"Челси" и "Астон Вилла" не смогли выявить победителя 1
11 тренеров клубов чемпионата Италии считают, что "Интер" выиграет Скудетто 2
Ибрагимович не примет участие в матчах с "Беневенто" и "Ювентусом"
Капитан "Химок" - о Дзюбе: с классными футболистами соперничать вдвойне приятно 2
Малафеев: Азмун и Дзюба – серьезная мощь в России
Орлов: "Зениту" никогда, даже если мы будем совсем плохие, из Москвы руку помощи не протянут 24
Ребров рассказал, как девушка Луиса Адриано раскритиковала "Спартак" после матча при Кононове 2
Вернер, не забивавший за "Челси" 10 матчей подряд, остался в запасе на игру с "Астон Виллой"
"Наполи" намерен продать четырех игроков зимой
"Лестер" поделил очки с "Кристал Пэлас"
Орлов высказался о возможном переходе Ришарлисона в "Зенит" 4
Ребров рассказал, как Кононов пытался сплотить игроков "Спартака" после командного обеда 2
Сульшер: Кавани даже в своем возрасте один из лучших в "МЮ" в плане физической формы
Матч "Эвертон" - "Ман Сити" отменен из-за вспышки коронавируса у игроков "горожан"
Дюков выразил надежду на полное возвращение болельщиков на трибуны в следующем году
Куман прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "ПСЖ"
Барриос стал лучшим по отборам в первой части сезона РПЛ
Холанд назвал трех лучших центральных защитников мира
Источник: "Локомотив" заплатил агентам за Жалолиддинова 654% от суммы трансфера игрока 3
СМИ: треть от суммы трансфера Миранчука в "Аталанту" досталась агентам 1
Лэмпард: "Челси" не претендует на чемпионский титул
Семин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ
Цорн назвал главную проблему работы в "Спартаке"
Алекперов и Федун попали в рейтинг самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году 8
Все новости
-