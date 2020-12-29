"Нет, Гарет не будет готов к игре с "Фулхэмом". Я бы не сказал, что травма серьезная, но скажу, что он выбыл на несколько недель", - сказал Моуринью.
Напомним, Бэйл получил травму в матче Кубка английской лиги со "Сток Сити" (3:1).
Гарет Бэйл выступает в "Тоттенхэме" на правах аренды из мадридского "Реала". Соглашение рассчитано до конца сезона. Валлиец выступал в лондонской команде с 2007 по 2013 год. В нынешнем сезоне Бэйл провел за "Тоттенхэм" 11 матчей, забив 3 гола.
Всего за лондонский клуб он провел 214 матчей, в которых отметился 59-ю мячами.
Источник: Sky Sports
Бэйл пропустит несколько недель из-за травмы
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сообщил, что нападающий команды Гарет Бэйл пропустит несколько недель из-за повреждения.
Фото: "Getty Images"
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