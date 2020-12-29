В "Шеффилд Юнайтед" заявили о вспышке коронавируса

Пресс-служба английского "Шеффилд Юнайтед" заявила о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде.

Фото: "Getty Images"

В английском клубе "Шеффилд Юнайтед" зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. В заявлении команды не сообщается точное число заболевших, а также имена игроков и сотрудников, у которых положительный тест на Covid-19.



Несмотря на это, игра 16-го тура против "Бернли", запланированная на сегодняшний вечер состоится. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. По правилам АПЛ, матч может состояться, если команда может включить в заявку на игру 14 футболистов, включая вратаря.



По итогам проверки на коронавирус в АПЛ в период с 21 по 27 декабря было выявлено рекордное количество положительных тестов - 18.



Напомним, в 16-м туре АПЛ была отменена одна встреча. Игра между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" не смогла состояться из-за вспышки коронавируса в составе "горожан".



Источник: официальный сайт "Шеффилд Юнайтед"