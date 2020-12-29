АПЛ может сделать перерыв на две недели из-за вспышки коронавируса

Клубы АПЛ могут уйти на небольшой перерыв в январе из-за вспышки COVID-19.

Сообщается, что перерыв может составить около двух недель. Вчера был отменен матч АПЛ "Эвертон" - "Манчестер Сити" из-за коронавируса в составе гостей.



Сегодня АПЛ сообщила о том, что после очередного тестирования было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом.



Источник: The Telegraph