По данным источника, игрок близок к переходу в "Фенербахче". Сообщается, что Папастатопулос договорился со стамбульским клубом о переходе.
Отметим, что Сократис ни разу не сыграл за основную команду "Арсенала" в нынешнем сезоне. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
Источник: Takvim
Защитник "Арсенала" Папастатопулос близок к переходу в "Фенербахче"
Защитник лондонского "Арсенала" Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в Турции.
Фото: Getty Images
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