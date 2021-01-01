Защитник "Арсенала" Папастатопулос близок к переходу в "Фенербахче"

Защитник лондонского "Арсенала" Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в Турции.

Фото: Getty Images

По данным источника, игрок близок к переходу в "Фенербахче". Сообщается, что Папастатопулос договорился со стамбульским клубом о переходе.



Отметим, что Сократис ни разу не сыграл за основную команду "Арсенала" в нынешнем сезоне. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.



Источник: Takvim