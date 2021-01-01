Анчелотти прокомментировал поражение "Эвертона" от "Вест Хэма"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти подвел итоги матча с "Вест Хэмом" (0:1) в 17-м туре Английской Премьер-Лиги.

Фото: ФК "Эвертон"

"Равная была игра – ни у нас, ни у соперника не было большого количества голевых моментов.



Нужно принять результат, но важно сохранять веру в себя. Нам более удобно обороняться и контратаковать. Когда мы владеем мячом, у нас возникает больше трудностей – нужно это исправить", - сказал итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.



Отметим, что поражение от "Вест Хэма" прервало 4-матчевую победную серию "Эвертона" в чемпионате Англии. Команда Анчелотти занимает 4-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 29 очков. Ранее итальянец заявил, что их цель - попадание в топ-4 по итогам сезона.



Источник: BBC