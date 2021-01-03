"Бэйл после возвращения в Лондон едва ли показал качественную игру, а теперь снова получил травму. После нескольких лет жалоб на несправедливое обращение со стороны мадридского "Реала" нам ещё предстоит увидеть доказательства того, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан был не прав", - сказал Каррагер.
Гарет Бэйл перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды из "Реала" в сентябре прошлого года. Соглашение действует до конца текущего сезона. За "Тоттенхэм" Бэйл сыграл в 11 матчах, забив 3 гола.
Ранее за лондонскую команду он играл с 2007 по 2013 год. За все время выступлений за "шпоры" у валлийского футболиста 214 матчей, 59 забитых голов и 58 результативных передач.
"Тоттенхэм" идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 очков после 16-ти матчей.
Источник: The Telegraph
Каррагер - о Бэйле: нам предстоит увидеть доказательства того, что Зидан был не прав
Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал игру форварда "Тоттенхэма" Гарета Бэйла.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!