Каррагер будет спонсором команды "Марин" в матче Кубка Англии против "Тоттенхэма"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер финансово поможет клубу "Марин" в матче 3-го раунда Кубка Англии с "Тоттенхэмом".

Фото: "Getty Images"

Джейми Каррагер является постоянным посетителем домашних матчей команды "Марин" на протяжении нескольких последних сезонов. Как сообщается, он за свой счет установит тренировочные скамейки и купит футболистам "Марина" тренировочную форму после того, как от этих обязательств отказался предыдущий спонсор команды.



Также, "Марин" надеялся получить доход от продажи билетов на встречу с "Тоттенхэмом", но после нового решения правительства Великобритании, игра пройдет без зрителей.



Команда "Марин" выступает в Северной Премьер-лиге. Это седьмой по силе дивизион английского футбола. До 3-го раунда Кубка Англии "Марин" добрался в третий раз в истории. Домашняя арена команды вмещает чуть больше 3 тыс. зрителей.



Игра 3-го раунда Кубка Англии "Марин" - "Тоттенхэм" пройдет 10 января и начнется в 20:00 мск.



Источник: Sky Sports