Аргентинский экс-игрок "Спартака" Маркос Рохо может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Боку Хуниорс", передает твиттер журналиста Мартина Ревало.
В текущем сезоне 30-летний защитник прочно выпал из состава "красных дьяволов" и не провел за них ни одной игры. Ранее в числе вариантов продолжения карьеры Рохо назывались "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасл" и "Спартак".
Экс-защитник "Спартака" Рохо может сменить "МЮ" на "Боку Хуниорс"
Защитник "Манчестер Юнайтед" и экс-игрок "Спартака" Маркос Рохо может покинуть Англию и перебраться в аргентинский "Бока Хуниорс".
Фото: ФК "Спартак"
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