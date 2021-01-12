Яя Туре: я стал одним из лучших игроков, что видела Африка

Экс-игрок "Манчестер Сити" и сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре рассказал о влиянии тренеров на его прогресс в футбольной карьере.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
"Тренеры, с которыми я пересекся в течение всей своей карьеры, помогли выжать из меня максимум. Жан-Марк Гийу увидел мой талант, отправил меня в академию, – и вот я стал одним из лучших игроков, что видела Африка, с четырьмя наградами игроку года на континенте.

Манчини увидел мой потенциал и поверил в то, что я могу играть в центре полузащиты и быть лидером "Манчестер Сити". Без них я бы не добился того, чего достиг", - приводит слова Туре The Coaches’ Voice.

Напомним, что ивуариец является трехкратным чемпионом Англии в составе "Ман Сити", а также по разу становился обладателем Кубка футбольной лиги, Кубка и Суперкубка страны. В составе "Барселоны", цвета которой Туре защищал в 2007-2010 годах, он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009.

За сборную Кот-д’Ивуара Туре выступал в течение 11-и лет. В 2015 году в составе национальной команды он выиграл Кубок африканских наций.

На данный момент Туре находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был китайский "Циндао Хайню".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Туре Манчестер Сити АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Атлетико" оторвался от "Реала", победив "Севилью"
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и вышел на 1-е место в АПЛ
"Эвертон" победил "Вулверхэмптон"
Канделаки: есть рекомендации воздержаться от англицизмов в эфире "Матч ТВ" 3
Яя Туре: я стал одним из лучших игроков, что видела Африка
Новиков: веду переговоры с "Нефтехимиком" о назначении на пост главного тренера
Источник: агенты Финка предложили услуги тренера "Спартаку". Клуб анализирует его кандидатуру 4
"Шеффилд Юнайтед" одержал первую победу в нынешнем сезоне АПЛ
Мирзов - о голе в ворота ЦСКА: показал ромбик в поддержку "Спартака" и в честь подарка от Джикии 4
Ибрагимович выйдет в стартовом составе "Милана" впервые с ноября
Мирзов: надеюсь, что попрощался со "Спартаком" на время 4
Адвокат: Широков должен погасить компенсацию, а вместо этого занимается показной благотворительностью
Колумбийский журналист: Барриос - самый ценный игрок "Зенита", клуб оценивает его в 35 млн евро 1
"Арсенал" объявил о переходе Коновалова из "Рубина"
Фетисов: переход Хендрикса до конца не оформлен, он состоится при успешном медобследовании 4
Источник: Миллер стал инициатором запрета на "Матч ТВ" слов "лайкать", "голеадор" и иных англицизмов 18
Хендрикс - о "Спартаке": жду приключений в топ-клубе с жесткой конкуренцией 20
"Айнтрахт" близок к завершению сделки по аренде Йовича у "Реала"
ПСВ сообщил о переходе Хендрикса в "Спартак" 17
Широков продал бутсы, в которых избил судью, и перевел вырученные с продажи средства в детский дом 6
Экс-игрок "Барселоны" возглавил "Алавес"
Митцуки Саито присоединился к "Рубину"
ЦСКА сыграет против сборной свободных агентов 1
"Ротор" арендовал у португальского "Насьонала" Арабидзе 2
Уткин назвал "сильным" решение "Динамо" назначить Пивоварова гендиректором
Источник: "Ротор" и "Тамбов" играют без медицинской лицензии РПЛ 3
Геркус требует с "Локомотива" 1,2 млн рублей 2
"Ростов" досрочно вернул из аренды Ковалева
Берг попал в список лучших бомбардиров мира 21 века 1
Иванов рассказал, когда наступит ясность в его продолжении карьеры
Все новости
-