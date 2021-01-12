Яя Туре: я стал одним из лучших игроков, что видела Африка

Экс-игрок "Манчестер Сити" и сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре рассказал о влиянии тренеров на его прогресс в футбольной карьере.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

"Тренеры, с которыми я пересекся в течение всей своей карьеры, помогли выжать из меня максимум. Жан-Марк Гийу увидел мой талант, отправил меня в академию, – и вот я стал одним из лучших игроков, что видела Африка, с четырьмя наградами игроку года на континенте.



Манчини увидел мой потенциал и поверил в то, что я могу играть в центре полузащиты и быть лидером "Манчестер Сити". Без них я бы не добился того, чего достиг", - приводит слова Туре The Coaches’ Voice.



Напомним, что ивуариец является трехкратным чемпионом Англии в составе "Ман Сити", а также по разу становился обладателем Кубка футбольной лиги, Кубка и Суперкубка страны. В составе "Барселоны", цвета которой Туре защищал в 2007-2010 годах, он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009.



За сборную Кот-д’Ивуара Туре выступал в течение 11-и лет. В 2015 году в составе национальной команды он выиграл Кубок африканских наций.



На данный момент Туре находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был китайский "Циндао Хайню".