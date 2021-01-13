Гвардиола: попросил игроков меньше бегать. В футболе нужно и ходить с мячом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал об измененных требованиях к футболистам в этом сезоне.

Фото: "Getty Images"

"Разница этого сезона заключается только в том, что мы стали меньше бегать. Футболисты "Манчестер Сити" слишком много бегали. В футболе нужно и ходить. Ну или бегать гораздо меньше. Без мяча ты должен бежать, но, получая мяч, ты больше действуешь по позиции, поэтому пусть побегает мяч, а не ты. В этом компоненте с начала нынешнего сезона мы прибавили", - заявил Гвардиола.



В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. У команды в 15-ти матчах набрано 29 очков.



Хосеп Гвардиола возглавил английский клуб в июле 2016 года. С "Манчестер Сити" он дважды становился чемпионом Англии (2018, 2019) и три раза подряд брал Кубок английской лиги (2018-2020 гг.). Манкунианцы сыграют в финале Кубка английской лиги и в этом году. В соперниках будет лондонский "Тоттенхэм".