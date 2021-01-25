Источник: экс-защитника "Ливерпуля" задержали после протестов в Москве

Бывший защитник "Ливерпуля" Даниэль Аггер задержан в Москве.

Фото: REUTERS

Как сообщает источник, 36-летний датчанин задержан после протестов в поддержку Навального.



Его обвиняют в нарушении ст. 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ, что подразумевает штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные общественные работы или арест до 15 суток.



По сведениям, активисты узнали Аггера, когда приехали в ОВД "Левобережный" и передавали продукты.



Источник: "Новая Газета".