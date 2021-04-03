"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Лестер"

Подопечные Пепа Гвардиолы забили два безответных мяча в ворота "Лестера" в рамках 21-го тура АПЛ.

Фото: premierleague.com

"Манчестер Сити" продолжает наращивать свое преимущество над конкурентами. После 31 матча английской Премьер-лиги "горожане" имеют в активе 74 очка. Первый гол в матче был забит на 60-й минуте: Бенжамен Менди подключился к атаке и отправил мяч в дальний угол. Габриэль Жезус удвоил преимущество на 75-й минуте, закатив мяч в пустые ворота.



Чемпионат Англии, 30 тур



Голы: Менди, 58, Жезус, 74



Лестер Сити: Шмейхель, Амарти, Эванс, Фофана, Кастань, Тилеманс, Ндиди (Менди, 83), Олбрайтон (Рикарду, 71), Варди, Перес, Ихеаначо (Мэддисон, 72)



Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Уолкер, Менди, Лапорт, Фернандиньо, Эрнандес, Де Брёйне (Фоден, 88), Агуэро (Стерлинг, 63), Жезус, Марез (Торрес, 79)



Предупреждения: Ндиди, 32, Эдерсон,73, Фернандиньо, 82, Амарти, 87, Эрнандес, 90