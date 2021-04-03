"Ливерпуль" крупно обыграл "Арсенал" на выезде (3:0)

"Ливерпуль" одержал победу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом".
Фото: АПЛ
Подопечные Юргена Клоппа забили три безответных мяча во втором тайме. Всего через две минуты после выхода на замену Диогу Жота открыл счет, а еще через пять минут Мохамед Салах удвоил преимущество "мерсисайдцев".

Финальную точку в победе поставил Жота, оформивший дубль на 83-й минуте после передачи Салаха.

Чемпионат Англии, 30-й тур

"Арсенал" 0:3 "Ливерпуль"

Голы: Жота, 64, Салах, 68, Жота, 82

"Арсенал": Лено, Тирни (Седрик, 45+1), Габриэль, Холдинг, Чемберс, Сибальос (Эльнени, 58), Парти, Эдегор, Пепе, Обамеянг (Мартинелли, 77), Ляказетт

"Ливерпуль": Бекер, Филлипс, Александер-Арнольд, Робертсон (Жота, 61), Кабак (Уильямс, 84), Милнер, Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане, Фирмино (Вейналдум, 78)

Предупреждения: Жота, 73, Габриэль, 90+1

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Теги: Арсенал Лондон Ливерпуль АПЛ
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