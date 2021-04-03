"Ливерпуль" крупно обыграл "Арсенал" на выезде (3:0)

"Ливерпуль" одержал победу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом".

Фото: АПЛ

Подопечные Юргена Клоппа забили три безответных мяча во втором тайме. Всего через две минуты после выхода на замену Диогу Жота открыл счет, а еще через пять минут Мохамед Салах удвоил преимущество "мерсисайдцев".Финальную точку в победе поставил Жота, оформивший дубль на 83-й минуте после передачи Салаха.Жота, 64, Салах, 68, Жота, 82Лено, Тирни (Седрик, 45+1), Габриэль, Холдинг, Чемберс, Сибальос (Эльнени, 58), Парти, Эдегор, Пепе, Обамеянг (Мартинелли, 77), ЛяказеттБекер, Филлипс, Александер-Арнольд, Робертсон (Жота, 61), Кабак (Уильямс, 84), Милнер, Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане, Фирмино (Вейналдум, 78)Предупреждения: Жота, 73, Габриэль, 90+1