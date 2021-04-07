Дайер: хочу, чтобы мой прах развеяли над стадионом клуба "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер заявил, что хочет быть похороненным на стадионе команды.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
– Я бы хотел, чтобы меня похоронили на стадионе «Тоттенхэма». Хочу, чтобы мой прах развеяли над стадионом клуба. Нет ни одного другого места в Лондоне, с которым у меня была бы настолько же глубокая связь, – рассказал Дайер в интервью для Evening Standard.

Эрик выступает за "шпор" с лета 2014 года, когда перешел в лондонский клуб из "Спортинга" за компенсацию в размере 5 млн евро. В этом сезоне английской Премьер-Лиги хавбек провел на поле 21 матч и не отличился голевыми действиями.

Контракт Дайера с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2024 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 25 млн евро.

По итогам 30 туров подопечные Жозе Моуриньо занимают шестое место, имея в своем активе 49 очков. Следующую игру "шпоры" проведут 11 апреля с "Манчестер Юнайтед".

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Теги: Тоттенхэм АПЛ Дайер
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